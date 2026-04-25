Ana Paula Renault deixa de seguir Samira após 'BBB 26' - Reprodução/Instagram

Ana Paula Renault deixa de seguir Samira após 'BBB 26'Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2026 21:06

Rio - A campeã do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, deixou de seguir a sua ex-companheira de programa, Samira Sagr, nas redes sociais. A decisão acontece poucos dias após a final do reality show, que ocorreu na terça-feira (21).

A jornalista já havia questionado as posturas da ex-atendente de bar em um vídeo publicado nas redes da Globo na quarta-feira (22). “Porque vocês não me avisaram que 'Samaira' não era aquela pessoa que eu achei que fosse? Me deixaram fazendo papel de palhaça!”, ela relata.

O relacionamento entre Renault e a gaúcha já havia sido contestado pelos espectadores durante o “BBB”, as ações de Samira dentro da casa teriam sido motivo de críticas pelo público, que teriam a acusado de fazer jogo duplo, e de ser infiel a seus aliados.

Outros participantes do programa também teriam se afastado de Samira depois da final, a equipe de Juliano Floss, integrante do chamado grupo dos “eternos” junto a Ana Paula, teria deixado de seguir Sagr nas redes sociais do influenciador.

"Eu e as meninas [Milena e Ana Paula] já fofocamos e me antenei de algumas coisas... Minha equipe parou de seguir ela, fiquei sabendo. Eu não, eu nunca nem cliquei para seguir, nem parei. Não tenho problema em seguir, mas acho que é difícil a gente se aproximar, para ser sincero", fala Juliano em conversa com a Ana Maria Braga.

Ana Paula Renault foi a vencedora do prêmio de R$ 5,7 milhões no “BBB 26”, seguida de Milena Moreira, em segundo lugar, e Juliano Floss, na terceira colocação.