Luana Piovani se emociona com registros do filho e Pedro ScoobyReprodução / Instagram
Nas imagens compartilhadas pelo surfista no Instagram, os dois aparecem em um passeio de barco na Península de Maraú, na Bahia. Scooby e Bem pescaram, mergulharam e posaram juntos com um peixe. "Pontes indestrutíveis", escreveu ele na legenda.
Nos comentários, Luana elogiou os registros e falou sobre a relação entre os dois. "Af, quanta foto linda! Quanta memória maravilhosa! Que lindo e emocionante ver vocês dois grudinhos. E ele pintando o sol e a lua?!", declarou.
"Mamãe está sempre por perto, em amor e orações. Post emocionante, Pedro. Deus vos e nos abençoe, sempre", acrescentou.
A atriz também respondeu a uma internauta que elogiou as fotos, mas demonstrou preocupação com o passeio de barco sem colete salva-vidas. "Eu vivo agarrada no pé de Deus para Ele proteger os meus filhos", afirmou.
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