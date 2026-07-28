Luana Piovani se emociona com registros do filho e Pedro ScoobyReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Luana Piovani se emocionou ao ver registros de Pedro Scooby com o filho Bem durante as férias do menino no Brasil. A atriz deixou uma mensagem carinhosa em uma publicação do ex-marido e destacou os momentos vividos por pai e filho.
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Pedro Scooby e o filho Bem - Reprodução / Instagram
Pedro Scooby e o filho Bem - Reprodução / Instagram
Pedro Scooby e o filho Bem - Reprodução / Instagram
Pedro Scooby e o filho Bem - Reprodução / Instagram
Pedro Scooby e o filho Bem - Reprodução / Instagram

Nas imagens compartilhadas pelo surfista no Instagram, os dois aparecem em um passeio de barco na Península de Maraú, na Bahia. Scooby e Bem pescaram, mergulharam e posaram juntos com um peixe. "Pontes indestrutíveis", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Luana elogiou os registros e falou sobre a relação entre os dois. "Af, quanta foto linda! Quanta memória maravilhosa! Que lindo e emocionante ver vocês dois grudinhos. E ele pintando o sol e a lua?!", declarou.

"Mamãe está sempre por perto, em amor e orações. Post emocionante, Pedro. Deus vos e nos abençoe, sempre", acrescentou.

A atriz também respondeu a uma internauta que elogiou as fotos, mas demonstrou preocupação com o passeio de barco sem colete salva-vidas. "Eu vivo agarrada no pé de Deus para Ele proteger os meus filhos", afirmou.