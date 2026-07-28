Carolina Dieckmmann e Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann e Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 13:59

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"Viva um milhão de vezes as mulheres livres. Muitas delas inspiradas por você, Xuxa! A dança que você inventou reverbera, invoca quem fomos e ilumina quem somos. Te amo", escreveu nos Stories.

Na segunda-feira (27), Xuxa rebateu os comentários negativos de forma descontraída. "Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... Da nave", disparou.

"O Último Voo da Nave" foi dividida em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música. O repertório reuniu faixas como "Doce Mel", "Abecedário da Xuxa", "Lua de Cristal", "Ilariê" e "Arco-Íris".