Carolina Dieckmmann e Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, saiu em defesa de Xuxa Meneghel, de 63, após as críticas pelos figurinos usados no show "O Último Voo da Nave" em São Paulo. Nesta terça-feira (28), a atriz exaltou a importância da apresentadora na vida de tantas pessoas. 
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Carolina Dieckmmann defendeu Xuxa de comentários negativos - Reprodução/Instagram
Xuxa Meneghel iniciou turnê 'O Último Voo da Nave' - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann e Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram
"Viva um milhão de vezes as mulheres livres. Muitas delas inspiradas por você, Xuxa! A dança que você inventou reverbera, invoca quem fomos e ilumina quem somos. Te amo", escreveu nos Stories. 
Na segunda-feira (27), Xuxa rebateu os comentários negativos de forma descontraída. "Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... Da nave", disparou. 
"O Último Voo da Nave" foi dividida em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música. O repertório reuniu faixas como "Doce Mel", "Abecedário da Xuxa", "Lua de Cristal", "Ilariê" e "Arco-Íris".