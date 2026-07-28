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Virginia Fonseca exibe bumbum na nuca em cliques na Jamaica
Influenciadora chama atenção com short curto durante viagem e recebe reação de Vini Jr.
Rio - Virginia Fonseca chamou atenção ao publicar, nesta segunda-feira (27), novos registros das férias na Jamaica. Em uma das fotos, a influenciadora posou de costas e exibiu o bumbum ao usar um short curto durante a viagem.
Para o ensaio, Virginia escolheu um conjunto de short e blusa, além de um boné nas cores da bandeira jamaicana. Na legenda, ela declarou seu carinho pelo destino. "I loved this place " ("Eu amei este lugar", em tradução livre), escreveu.
Vini Jr. marcou presença nos comentários e reagiu ao clique com emojis de rosto suspirando. A publicação também recebeu mensagens de amigos, famosos e seguidores.
David Brazil brincou: "Menina, pelo amor de Deus". Uma amiga da influenciadora escreveu: "Se essa bunda fosse uma empresa ". Uma internauta ainda comentou: "Já pode fazer um CPF pra esse glúteo que ele merece ".
Virginia e o jogador retomaram o relacionamento recentemente e têm dividido com os fãs registros da temporada no Caribe.
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