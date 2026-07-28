Juliano Floss se emocionou ao entrar, pela primeira vez, em carro conquistado no 'BBB 26"Reprodução / Instagram
Juliano Floss se emociona ao entrar em seu carro conquistado no BBB 26: "Isso simboliza muita coisa pra mim" pic.twitter.com/ZdbFqRS7Kp— Central Reality (@centralreality) July 28, 2026
"Muito feliz. Isso simboliza muita coisa para mim", escreveu sobre as imagens. Em outro registro, Juliano aparece sentado dentro do carro e acrescenta: "Tô sonhando".
O carro foi conquistado por Juliano durante a Prova do Finalista do "BBB 26". Três meses após o encerramento do reality, o influenciador recebeu o veículo, que revelou ser seu primeiro carro, e celebrou a realização nas redes sociais.
Juliano terminou a edição na terceira colocação, atrás de Tia Milena, vice-campeã, e Ana Paula Renault, vencedora da temporada. Além do veículo, o namorado de Marina Sena também conquistou um apartamento durante sua participação no programa.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa