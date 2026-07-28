Juliano Floss se emocionou ao entrar, pela primeira vez, em carro conquistado no 'BBB 26"Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Dias depois de mostrar aos seguidores que finalmente recebeu o carro conquistado durante o "BBB 26", Juliano Floss, de 22 anos, entra no veículo pela primeira vez. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o influenciador apareceu com os olhos marejados e celebrou o momento.

"Muito feliz. Isso simboliza muita coisa para mim", escreveu sobre as imagens. Em outro registro, Juliano aparece sentado dentro do carro e acrescenta: "Tô sonhando".
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O carro foi conquistado por Juliano durante a Prova do Finalista do "BBB 26". Três meses após o encerramento do reality, o influenciador recebeu o veículo, que revelou ser seu primeiro carro, e celebrou a realização nas redes sociais.

Juliano terminou a edição na terceira colocação, atrás de Tia Milena, vice-campeã, e Ana Paula Renault, vencedora da temporada. Além do veículo, o namorado de Marina Sena também conquistou um apartamento durante sua participação no programa.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa