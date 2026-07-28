Juliano Floss se emocionou ao entrar, pela primeira vez, em carro conquistado no 'BBB 26" - Reprodução / Instagram

Juliano Floss se emocionou ao entrar, pela primeira vez, em carro conquistado no 'BBB 26"Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2026 12:03 | Atualizado 28/07/2026 12:04

Rio - Dias depois de mostrar aos seguidores que finalmente recebeu o carro conquistado durante o "BBB 26", Juliano Floss , de 22 anos, entra no veículo pela primeira vez. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o influenciador apareceu com os olhos marejados e celebrou o momento.

Juliano Floss se emociona ao entrar em seu carro conquistado no BBB 26: "Isso simboliza muita coisa pra mim" pic.twitter.com/ZdbFqRS7Kp — Central Reality (@centralreality) July 28, 2026

"Muito feliz. Isso simboliza muita coisa para mim", escreveu sobre as imagens. Em outro registro, Juliano aparece sentado dentro do carro e acrescenta: "Tô sonhando". "Muito feliz. Isso simboliza muita coisa para mim", escreveu sobre as imagens. Em outro registro, Juliano aparece sentado dentro do carro e acrescenta: "Tô sonhando".

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