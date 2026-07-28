Erika Januza - Reprodução de vídeo

Erika Januza Reprodução de vídeo

Publicado 28/07/2026 12:32

Rio - Erika Januza fez a primeira aparição nas redes sociais, nesta terça-feira (28), em meio aos rumores do término do relacionamento com Arlindinho. Em vídeo publicado no Instagram Stories, a atriz disse que foi colocada na "lama". Ela ainda contou aos seguidores que passou os últimos dias ao lado da família e agradeceu o apoio que tem recebido.

"Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família. Agora, estou indo encontrar minha rainha (Niara, em "A Nobreza do Amor"). Amanhã tem 'Saia Justa' ao vivo e estou passando para agradecer cada pessoa que parou sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Foi e está sendo muito importante", afirmou.

Por fim, ela deu a entender o fim do relacionamento com Arlindinho ao fazer uma reflexão sobre o amor. "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia...", disse ela, mencionando a música "O Que É o Amor", de Arlindo Cruz.

Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa da atriz, entretanto, não confirmou o término do namoro deles. "Assim que tivermos um retorno sobre isso, falaremos com a imprensa".