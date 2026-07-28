Bella Campos postou tiktok ouvindo 'Gostosa Posturada', da cantora SlipmamiReprodução / Tiktok
Internautas também repercutiram o vídeo e comentaram a escolha da música feita por Bella, além de elogiarem a modelo. "Ela é a diva das divas, né? A forma como ela não liga para o ignóbil do cabelinho é muito especial, dá muita aula", escreveu uma usuária. "Amo que ela não rivaliza com mulher, ela quer é pegar todas", opinou uma segunda.
COM BOM GOSTO! Bella Campos usa "Gostosa Posturada", da Slipmami, em novo vídeo no TikTok. pic.twitter.com/lGgOPfen0a— Info Slipmami (@infoslipmami) July 27, 2026
Outros seguidores ainda fizeram referência ao antigo relacionamento da modelo com MC Cabelinho. "Little Hair (apelido de Cabelinho) deve chorar todos os dias lágrimas de sangue por ter perdido essa mulher", comentou outra usuária do X (antigo Twitter).
Tanto a cantora, quanto a atriz, já se relacionaram com Mc Cabelinho anteriormente. Bella namorou o cantor por cerca de dez meses até o anúncio do término em agosto de 2023.