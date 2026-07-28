Bella Campos postou tiktok ouvindo 'Gostosa Posturada', da cantora SlipmamiReprodução / Tiktok

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Carolina Irigoyen
Rio - Bella Campos, de 28 anos, usou "Gostosa Posturada", da cantora Slipmami, como música de fundo para um vídeo publicado, nesta segunda-feira (27), no seu perfil do Tiktok. No vídeo, a atriz aparece com um bíquini do Brasil enquanto curte a vibe da canção. 
Internautas também repercutiram o vídeo e comentaram a escolha da música feita por Bella, além de elogiarem a modelo. "Ela é a diva das divas, né? A forma como ela não liga para o ignóbil do cabelinho é muito especial, dá muita aula", escreveu uma usuária. "Amo que ela não rivaliza com mulher, ela quer é pegar todas", opinou uma segunda.

Outros seguidores ainda fizeram referência ao antigo relacionamento da modelo com MC Cabelinho. "Little Hair (apelido de Cabelinho) deve chorar todos os dias lágrimas de sangue por ter perdido essa mulher", comentou outra usuária do X (antigo Twitter).
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Tanto a cantora, quanto a atriz, já se relacionaram com Mc Cabelinho anteriormente. Bella namorou o cantor por cerca de dez meses até o anúncio do término em agosto de 2023.
No final do mesmo ano, Cabelinho se envolveu com Slipmami, affair que durou até meados de 2024 e foi visto pelos fãs como uma "amizade colorida", já que ambos nunca assumiram um relacionamento sério publicamente.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa