Ana Paula Siebert mostra registros de férias nas Bahamas

Rio - Ana Paula Siebert compartilhou uma série de fotos da viagem às Bahamas nesta terça-feira (28). A modelo posou abraçada com o marido, Roberto Justus , e mostrou registros de biquíni durante passeio de barco ao lado de Vicky, filha do casal.

"Não tem como não se sentir feliz conhecendo lugares e paisagens tão lindas... Mas, no fim, a maior riqueza da vida não está nos lugares que conhecemos, e sim em com quem dividimos cada momento. Estar em família, juntos, curtindo, rindo e colecionando memórias... isso, pra mim, não tem preço. É a vida acontecendo do jeito mais bonito", refletiu.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão juntos desde 2015 e renovaram os votos de casamento em cerimônia realizada no ano passado. O dia escolhido foi 30 de abril, data em que o empresário completou 70 anos.

Além de Vicky, Roberto Justus possui outros quatro filhos, de três antigos relacionamentos.

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