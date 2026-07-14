Sasha Meneghel - Reprodução do Instagram

Sasha MeneghelReprodução do Instagram

Publicado 14/07/2026 08:50

Rio - Sasha Meneghel, de 27 anos, compartilhou alguns registros da viagem à Tanzânia por meio do Instagram, nesta segunda-feira (13). Em alguns cliques, a modelo e estilista aparece de biquíni curtindo um dia de praia. O corpão da filha da Xuxa chamou a atenção.

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Nos comentários, João Lucas se derreteu pela mulher. "Que gata, te amo". Ele também publicou: "Que isso sereia". Juntos desde 2020, os dois oficializaram a união um ano depois, em uma cerimônia intimista na casa de Xuxa, em Angra dos Reis.

Sasha ainda recebeu diversos elogios dos admiradores. "Gata", afirmou um usuário da rede social. "Linda", opinou outro. "Perfeita", declarou uma terceira pessoa.

Confira: