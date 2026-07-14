Liomar deixa o Pique Novo após 35 anos - Reprodução do Instagram

Liomar deixa o Pique Novo após 35 anosReprodução do Instagram

Publicado 14/07/2026 06:38

Rio - Liomar usou as redes sociais, nesta segunda-feira (13), para anunciar sua saída do Pique Novo. O cantor, que estava no grupo há 35 anos, explicou que iniciará uma nova fase na trajetória musical em carreira solo. Até o momento, o novo vocalista da banda não foi divulgado.

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"Quero comunicar a todos os fãs que me acompanharam ao longo dos meus 35 anos de história junto ao grupo Pique Novo que sigo agora uma nova etapa em minha trajetória, em carreira solo", inicia o comunicado publicado no perfil de Liomar, no Instagram.

"Levo comigo uma imensa gratidão por tudo o que construímos juntos. Guardo no coração o respeito, o carinho e as lembranças de cada momento vivido, de cada conquista e de todo o legado que deixamos marcado na vida e no coração de vocês", continua.

"Desejo muito sucesso e continuidade a essa linda história que faz parte da música e da vida de tantas pessoas. Agradeço de coração pelo apoio, carinho e pela confiança durante todos esses anos. Que Deus abençoe a todos e siga iluminando os nossos caminhos", conclui.

Formado em 1989, o Pique Novo é dono de grandes sucessos como "Ligando os Fatos", "No Meu Olhar", "Eu Tenho Muito Mais", "Pelúcia" e "Uma Estrela". Recentemente, os integrantes do grupo precisaram lidar com um momento delicado, a morte de Robson Silva de Oliveira, conhecido como Binho Percussão, aos 55 anos, em abril. Ele já estava afastado dos palcos para tratar de um problema de saúde na coluna.

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