Gkay - Reprodução/Instagram

Gkay Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 16:18

Rio - Gkay voltou a falar sobre o desejo de ser mãe. Solteira desde 2024, a influenciadora contou aos seguidores, nesta terça-feira (28), que pretende realizar o sonho da maternidade mesmo que não encontre um parceiro. A declaração foi feita durante uma interação nas redes sociais, após um fã perguntar se ela ainda pretendia ter filhos.

"E os gêmeos? Desistiu ou pretende ter um dia?", questionou o internauta. "Pretendo, sim. E, se eu não arrumar um pai, vou ter sozinha mesmo", respondeu Gkay, revelando que continua com o desejo de ser mãe de gêmeos.

A influenciadora está solteira desde o fim do relacionamento com o empresário Marco Túlio Rodrigues, em 2024. Os dois viveram um romance entre 2022 e 2024, mas só tornaram o namoro público cerca de um ano antes da separação.