Davi Brito revelou casamento no civil com Emilly Araujo Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Davi Brito surpreendeu os seguidores ao revelar, nesta terça-feira (28), que oficializou a união no civil com Emilly Araujo. O vencedor do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, anunciou o relacionamento com a influenciadora em junho deste ano após três meses juntos
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Davi Brito assumiu romance com Emilly Araujo em junho - Reprodução/Instagram
Davi Brito - Reprodução/Instagram
Emilly Araujo e Davi Brito - Reprodução/Instagram
Davi Brito revelou casamento no civil com Emilly Araujo - Reprodução/Instagram
"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo. Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade", escreveu nas redes sociais. 
O ex-BBB fez uma declaração apaixonada para a influenciadora. "Obrigado por escolher construir essa vida comigo. Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito, meu amor. Um brinde pra nós". 
Recentemente, Davi Brito esclareceu o motivo de ter mantido o romance com Emilly Araujo em segredo. "Antes de qualquer postagem, queríamos nos conhecer de verdade, entender o que estávamos construindo e ter a certeza de que estávamos vivendo algo sério. E hoje, com o coração feliz e cheio de gratidão, decidimos assumir publicamente o nosso relacionamento", disse. 