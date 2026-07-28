Rafa Kalimann mostrou o quartinho de Zuza - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann mostrou o quartinho de Zuza Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 17:16

Rio - Rafa Kalimann , de 33 anos, mostrou a decoração do quarto da filha, Zuza, de 6 meses, fruto da relação com Nattan, de 27. A influenciadora compartilhou nesta terça-feira (28) fotos do berço e da cama de ráfia onde ela descansa junto com a menina.

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"Acho que nunca postei aqui, né? O quarto da Zuza se tornou o principal lugar da nossa casa, tanto pela demanda como pela paz que esse espaço carrega... aqui realmente tem aconchego, pensamos em cada detalhe com a intenção de ser colo e assim ficou", contou.

O ambiente é decorado em tons de rosa, além de estampas de flores e montanhas. Segundo Rafa Kalimann, o desenho na parede próxima ao berço ficou pronto em três dias. Os sapatos de Zuza foram mostrados dentro da gaveta.

A influenciadora também revelou um quadro do personagem Bob Esponja feito por Nattan para a filha. "O pai dela desenhou pouco antes dela nascer. Apesar de não combinar com o quarto, ele não sai daqui", afirmou.