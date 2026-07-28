Virginia fala de relação entre fragrância e pai, Mário FerrãoReprodução/Instagram
A influenciadora contou que o odor trouxe lembranças. “Eu fico pensando no meu pai com esse cheiro. Eu abraçaria ele de cinco em cinco minutos, pô. Só para sentir o cheiro dele. Esse daqui seria a cara do meu pai. Facilmente...", disse.
A namorada de Vini Jr retornou a falar sobre o pai em outra postagem nos Stories do Instagram, na qual expressou frustração de que ele não tenha visto em vida o sucesso da marca de cosméticos dela, a Wepink. "Agora sério... Estava aqui pensando... O meu pai não chegou a ver o sucesso da WePink, né? Porque eu inaugurei dia 16... dia 19 ele faleceu".
Virginia também revelou que o genitor tinha um grande apreço à perfumes. "Meu pai gostava muito de perfume, muito perfumado. Meu pai fumava muito, mas não tinha cheiro de cigarro, era só de perfume, exalava muito. Eu queria tanto que ele estivesse vivo para poder ver. Ele ia amar todos esses perfumes. Só quis registrar isso aqui porque isso me trouxe lembranças. Daria tudo para ter ele comigo", falou.
Mário Ferrão faleceu aos 72 anos, em setembro de 2021, após sofrer com o agravamento de problemas de saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.