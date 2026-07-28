Luísa Arraes e Cássia EllerReprodução
"Fiquei famosa do nada, eu não sabia. Famosa é a Cássia, furou muito minha bolha. A recepção foi muito legal, todo mundo que me conhece ficou feliz. Depois veio: 'Quem é essa aí? Quem ela pensa que é para fazer a Cássia Eller?'. Foi forte", afirmou.
Para dar vida à cantora, Luísa revelou que está mergulhada na preparação. A atriz faz aulas de violão e canto e assiste diariamente a entrevistas e outros registros de Cássia Eller.
"É isso que tenho que pensar: claro que queremos fazer o melhor, mas tem que ser prazeroso até lá. Se vai ser bom ou não, é outra coisa. O processo tem que ser um tesão", disse.
Luísa também comentou como lida com as críticas na internet. Segundo ela, a experiência adquirida desde os primeiros trabalhos na televisão a fez deixar de acompanhar os comentários nas redes sociais.
"Quando comecei a fazer novela, o pessoal falava o que queria. Depois disso, parei de ver. A internet é muito sem lei, é deep web", declarou.
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