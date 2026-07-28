Ana Castela posa de biquíni e exibe resultado de treino na web - Reprodução Instagram

Ana Castela posa de biquíni e exibe resultado de treino na webReprodução Instagram

Publicado 28/07/2026 18:55

Rio - Ana Castela movimentou as redes sociais ao publicar, nesta terça-feira (28), uma sequência de fotos aproveitando um dia de sol. Nas imagens, a cantora aparece usando um biquíni nas cores verde, amarelo e azul enquanto relaxa à beira da piscina.

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Os registros evidenciaram o físico da artista e renderam uma série de elogios dos fãs. "Perfeita demais", escreveu um internauta. "Deixe ela... Ela malha pra isso!!!!", comentou outro. "O corpo natural de milhões", publicou uma seguidora.Na segunda-feira (27), a sertaneja já havia mostrado que está focada na rotina de exercícios. Em um vídeo gravado na academia, Ana revelou que mudou a estratégia dos treinos para aumentar o volume das pernas e dos glúteos."Nós mudamos agora a estratégia do meu treino porque eu quero dar volume às minhas pernas e que meu bumbunzinho cresça mais, gente, pra fazer meus vídeos de 'arrume-se comigo'...", brincou a cantora ao lado do personal trainer.