Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãsReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Em clima de descanso, Grazi Massafera  Grazi Massafera mostrou um pouco da rotina em Fernando de Noronha ao compartilhar novas fotos nas redes sociais, nesta terça-feira (28). A atriz apareceu praticando yoga ao ar livre, cercada pela paisagem da ilha, e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.
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Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram
Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram
Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram
Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram
Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram
Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram
Grazi Massafera pratica yoga em Fernando de Noronha e encanta fãs - Reprodução Instagram


Entre os comentários, os internautas destacaram a boa forma e a flexibilidade da artista. "Mulher, você é surreal!!! Que fotos lindas", escreveu uma fã. "E essa invertida, gente, um arraso", comentou outra. "Sensacional cada registro, deusa", elogiou uma terceira.

Ao publicar o álbum, Grazi acompanhou as imagens com uma mensagem de reflexão. "Te desejo um coração de portas e janelas abertas para a luz entrar e fazer brilhar tudo que há de bonito em ti", escreveu.

A atriz está em Fernando de Noronha acompanhada da modelo Mari Beltrame e da filha, Sofia, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond. Desde que chegou ao arquipélago, ela tem dividido com os seguidores momentos da viagem, marcados por atividades ao ar livre, como trilhas, meditação, sauna e exercícios físicos.