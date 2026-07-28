Mari Saad exibiu barriga de gravidez em foto de topless - Reprodução/Instagram

Mari Saad exibiu barriga de gravidez em foto de topless Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 19:52

Rio - Mari Saad compartilhou, nesta terça-feira (28), um registro de ensaio fotográfico em que deixa a barriga da gravidez à mostra. A empresária surgiu de topless e comentou sobre a espera do primeiro filho com o marido, Rômulo Arantes Neto

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"Já mudando tanta coisa por aqui", afirmou ela.

A empresária e o ator anunciaram a gestação no começo do mês. "Nosso maior presente está a caminho", escreveram os dois, que são casados desde março de 2024.

Os dois assumiram o namoro publicamente em março de 2022. O noivado veio em setembro de 2023. Poucos meses depois, eles oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 200 convidados em Itacaré, no litoral da Bahia.