Isis Valverde relatou mal-estar causado por doença celíaca - Reprodução/Instagram

Isis Valverde relatou mal-estar causado por doença celíaca Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 21:07

Rio - Isis Valverde desabafou nas redes sociais sobre os desafios de enfrentar a doença celíaca, causada por intolerância ao glúten . Ao chegar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a atriz relatou um mal-estar na madrugada desta terça-feira (28) após contaminação cruzada em uma refeição.

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"Toda empolada. Bem nessa noite eu passei muito mal porque fica cada vez mais difícil comer fora, pedir comida, enfim, comer em lugares maiores. [..] Fiz o pedido de uma comida e provavelmente tinha glúten ou alguma contaminação, que eu não sei qual foi. Mas eu tô passando bem mal hoje", disse nos Stories.

A artista ressaltou a felicidade por encontrar um estabelecimento com alimentos sem glúten. "Na hora que eu cheguei aqui no aeroporto, que eu vi essa loja, eu falei: 'Gente!'. Juro, meu olho brilhou, igual criança. Eu corri pra um lado, eu fui para o outro, tem doce, tem tudo que você puder imaginar, sem glúten. E pra quem tem essa condição, que nem eu, é muito importante".

Isis Valverde fez um apelo sobre a importância da sinalização em cardápios. "Eu queria que, enfim, quem tem comércio, quem tem restaurante aqui, quem tem restaurante, padaria, quem tem lojas em lugares públicos, coloquem, sabe, as alergias, coloquem os ingredientes do que você tá vendendo, porque isso reflete diretamente na saúde de quem tá comprando, entendeu?", afirmou.

Ela destacou que o aviso também é essencial para quem sofre de outras restrições alimentares. "Às vezes, a gente não compra alguma coisa, a gente não come alguma coisa porque a gente não sabe a procedência daquilo, o que contém naquela comida. Isso limita a gente... É muito sério", concluiu a atriz.