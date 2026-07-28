Isis Valverde relatou mal-estar causado por doença celíaca Reprodução/Instagram
Isis Valverde faz desabafo sobre doença celíaca: 'Passei muito mal'
Atriz sofreu reação por causa da intolerância ao glúten
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