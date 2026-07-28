Mãe de Davi Brito descobre casamento pelas redes: 'Me machucou' - Reprodução/Instagram

Mãe de Davi Brito descobre casamento pelas redes: 'Me machucou'Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 22:13 | Atualizado 28/07/2026 22:15

Rio - Elisangela Brito se emocionou ao falar sobre o casamento do filho, Davi Brito, com a influenciadora Emilly Araújo . Em uma live nas redes sociais, a mãe do campeão do "BBB 24" contou que descobriu a união do casal pela internet e lamentou não ter sido informada previamente.

"Não sei o que houve para ele não me dizer. Estou igual a vocês, sabendo pela rede social. Eu não estou acreditando nisso. Eu conheço Emilly vai fazer quatro meses. Ele é o meu filho", afirmou, aos prantos. Em seguida, desabafou: "Ele me machucou".

Elisangela também declarou que não pretende participar de uma futura cerimônia religiosa ou festa de casamento.

"Se ele não me disse e não me convidou para o civil, para o religioso e festa, também não tenho interesse nenhum de ir", disse.

Davi Brito anunciou o casamento civil nesta terça-feira (28). O ex-motorista de aplicativo compartilhou fotos ao lado de Emilly Araújo em um cartório de Salvador, na Bahia, e celebrou o início da nova fase.

"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo", escreveu.

Nos Stories do Instagram, Davi explicou que a decisão de oficializar a união aconteceu de forma simples e adiantou que o casal pretende realizar uma festa futuramente.

"Depois a gente vai se organizar com muito cuidado e preparação para fazer a festa mais para frente", afirmou.

Davi e Emilly assumiram publicamente o relacionamento no fim de junho, após manterem o namoro longe dos holofotes por cerca de três meses.