Gustavo Tubarão se casa com Jade Sales; veja as fotos

Rio - Gustavo Tubarão e Jade Sales se casaram no religioso, nesta terça-feira (28), em Tiradentes, Minas Gerais. Os influenciadores reuniram amigos e familiares na cerimônia ao ar livre, que refletia a essência dos dois. Um dos momentos fofos do enlace foi quando o cachorro do criador de conteúdo, Paiacin, levou as alianças até o altar.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jade Sales (@jadesales)



A festa de casamento teve cerca de sete horas de duração, show de Leo Foguete e até palinha do cantor Fabiano Menotti. Para aproveitar cada momento, Jade trocou o vestido longo que usou na cerimônia por um curtinho, todo brilhoso. A produção ainda contava com um chapéu.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gustavo Tubarao (@ogustavotubarao)



O buffet da celebração teve um menu variado com referências à culinária mineira. Já os bares eram temáticos, com estética sertaneja e cartela de bebidas escolhidas pelo casal. Entre os convidados famosos estavam: Camila Loures, ⁠Gabi Martins, ⁠Caio Afiune, Wesley Gonzaga, Lucas Rangel e Lucas Bley.

Juntos desde 2021, Gustavo pediu Jade em casamento em novembro de 2024, durante uma viagem à Tailândia, no tradicional Festival das Lanternas.

Relatar erro