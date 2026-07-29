Publicidade
Dira Paes exibe beleza em fotos de férias na praia
Atriz compartilhou registros à beira-mar e recebeu elogios de fãs e famosos na web
Rio - Dira Paes abriu um álbum de fotos das férias nesta terça-feira (28) e mostrou momentos de descanso na praia. Nos registros, a atriz aparece em meio ao cenário de sol e mar. Na legenda da publicação, escreveu: "Férias".
As imagens renderam uma série de elogios nos comentários. Emanuelle Araújo escreveu "Beleza pura", enquanto Carla Marins publicou uma sequência de corações.
Os seguidores também exaltaram a atriz. "Aeeee! Viva!!!", comentou uma. Já outro disse "Linda" e acrescentou emojis de coração e rosto apaixonado.
Fora do ar desde o fim de "Três Graças", Dira Paes integra o elenco da série "Pablo & Luisão", criada por Paulo Vieira para o Globoplay. Na produção, ela interpreta Conceição, mãe do humorista, e já concluiu as gravações da segunda temporada, prevista para estrear ainda este ano.
Celebridades
Arlindinho pede desculpa em meio a rumores de término com Erika Januza
Namoro dos artistas virou assunto após suposto flagra do sambista em casa de swing
Celebridades
Bruna Biancardi faz festa conjunta para Mel e Helena
Influenciadora organizou comemoração para filha e enteada nesta quarta-feira (29)
Celebridades
Duda Santos interpretará Daiane dos Santos em cinebiografia
Ex-ginasta anunciou a novidade nesta quarta-feira (29)
Celebridades
Ellen Locche homenageia o noivo, Guilherme Chelucci, em aniversário
Atriz celebrou a data em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (29)
Celebridades
Larissa Manoela retoma treino de pernas após cirurgia de endometriose
Atriz contou que voltou à musculação 50 dias depois do procedimento e disse estar recuperada
Celebridades
Felipe Araújo oficializa união no civil com Lara Prado
Sertanejo e influenciadora ficaram noivos em maio de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.