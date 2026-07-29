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Dira Paes exibe beleza em fotos de férias na praia
Celebridades

Dira Paes exibe beleza em fotos de férias na praia

Atriz compartilhou registros à beira-mar e recebeu elogios de fãs e famosos na web

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Letícia Montrezor
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Rio - Dira Paes abriu um álbum de fotos das férias nesta terça-feira (28) e mostrou momentos de descanso na praia. Nos registros, a atriz aparece em meio ao cenário de sol e mar. Na legenda da publicação, escreveu: "Férias".
As imagens renderam uma série de elogios nos comentários. Emanuelle Araújo escreveu "Beleza pura", enquanto Carla Marins publicou uma sequência de corações.
Os seguidores também exaltaram a atriz. "Aeeee! Viva!!!", comentou uma. Já outro disse "Linda" e acrescentou emojis de coração e rosto apaixonado.
Fora do ar desde o fim de "Três Graças", Dira Paes integra o elenco da série "Pablo & Luisão", criada por Paulo Vieira para o Globoplay. Na produção, ela interpreta Conceição, mãe do humorista, e já concluiu as gravações da segunda temporada, prevista para estrear ainda este ano.
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