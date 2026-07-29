Paolla Oliveira nada em mar aberto - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira nada em mar abertoReprodução do Instagram

Publicado 29/07/2026 08:10

Rio - Depois de mostrar as habilidades no futevôlei, Paolla Oliveira, de 44 anos, publicou um vídeo no Instagram, nesta terça-feira (28), nadando em mar aberto, em uma praia da Zona Sul do Rio. Na legenda, a atriz deu a entender que a atividade faz parte da preparação de uma nova personagem.

"O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo... agora o desafio é em alto-mar", escreveu ela, sem dar mais detalhes sobre o novo projeto.







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Não demorou muito para os fãs reagirem à publicação. "Tem alguma coisa que essa mulher não sabe fazer? Tem não né?", afirmou um internauta. "Artista, camaleônica. O mar é seu, sereia", disse outro. "Que espetáculo. Orgulho", declarou uma terceira pessoa.