Nanda Marques com o namorado, José Loreto - Reprodução / Instagram

Nanda Marques com o namorado, José LoretoReprodução / Instagram

Publicado 29/07/2026 08:40 | Atualizado 29/07/2026 08:41

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"Últimas, para lembrar que os dias bons sempre vêm", escreveu Nanda na legenda da publicação. O álbum reúne ainda fotos na praia, momentos de descanso, encontros com amigos e bastidores do trabalho.Nos comentários, a atriz recebeu elogios de nomes como Talitha Morete e Maria Ribeiro.Nanda e Loreto se conheceram em meados de 2025, durante as gravações do filme "Chorão: Só os Loucos Sabem", cuja estreia está prevista para março de 2027. Os dois também integram o elenco de "Quem Ama Cuida", embora façam parte de núcleos diferentes. Na novela, ela interpreta Bruna, enquanto ele vive Iuri.Em recente participação no "Encontro com Patrícia Poeta", Nanda comentou uma cena da trama das 21h que viralizou nas redes sociais. Na sequência, Loreto aparece com um bambolê em uma posição inusitada."Ainda me divirto, porque toda hora fica aparecendo um meme, gente imitando na internet. Ele é muito cara de pau, eu acho demais", disse.