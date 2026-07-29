Bruna Marquezine abre álbum com Sasha - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine abre álbum com Sasha Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2026 09:40

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Na homenagem, Bruna citou momentos que compartilhou com Sasha desde a infância e afirmou que considera a amiga uma irmã. "Oro por uma vida todinha dividindo refeições, provadores, itinerários, memórias, choros e gargalhadas, botas e jaquetas, sonhos e conquistas com você. Bonito demais crescer junto", escreveu.A atriz também desejou saúde, paz e proteção para Sasha. "Meu peito é só gratidão e orgulho hoje. Saúde, paz e proteção divina para você e para os seus. Te amo infinito, irmã", completou.A amizade entre Bruna e Sasha começou por intermédio de Xuxa Meneghel. A apresentadora conheceu a atriz durante a gravação de um especial e percebeu semelhanças entre a personalidade dela e a da filha. Depois da apresentação, as duas se aproximaram e mantiveram o vínculo ao longo dos anos.Bruna também teve participação na história de amor de Sasha com João Lucas. A atriz apresentou o cantor à estilista, que se casou com ele em maio de 2021.