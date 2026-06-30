Homem-Aranha carrega Messi entre os prédios de Nova York em vídeo para divulgar filme - Reprodução de Vídeo

Homem-Aranha carrega Messi entre os prédios de Nova York em vídeo para divulgar filmeReprodução de Vídeo

Publicado 30/06/2026 13:25

Em clima de Copa do Mundo, a divulgação do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' contou com uma vídeo curto com a participação de Lionel Messi. O craque argentino estrela a peça de 40 segundos na qual procura pelo herói e ganha uma carona inesperada pelas ruas de Nova York.



O vídeo começa com Peter Parker, interpretado por Tom Holland, falando ao celular quando Messi entra numa loja de conveniências. O craque está utilizando um aplicativo que rastreia o 'Amigo da Vizinhança'.



Ao saber que o jogador está a procurá-lo, Parker sai correndo para se vestir como Homem-Aranha e se mostra ser um grande fã. Logo em seguida, oferece um passeio e pergunta se o argentino tem medo de altura.



A cena seguinte é o herói carregando Messi, que grita de emoção, entre os prédios de Nova York, utilizando sua teia.



Quando estreia o novo filme do Homem-Aranha

O novo filme solo do Homem-Aranha, o quarto da franquia com Tom Holland, tem estreia nos cinemas marcada para 29 de julho no Brasil e dois dias depois nos Estados Unidos.