Claudia Raia interpreta a pintora Tarsila do Amaral no musical 'Tarsila, a Brasileira' - Paschoal Rodriguez / Divulgação

Claudia Raia interpreta a pintora Tarsila do Amaral no musical 'Tarsila, a Brasileira'Paschoal Rodriguez / Divulgação

Publicado 26/07/2026 05:00

Rio - Aos 59 anos, Claudia Raia chega ao Theatro Municipal do Rio, nos dias 1º e 2 de agosto, como protagonista e produtora de "Tarsila, a Brasileira". No musical, ela vive Tarsila do Amaral, um dos principais nomes da arte nacional. Antes de seguir para o Vivo Rio, na Zona Sul, em setembro, o espetáculo terá quatro sessões no palco histórico e revela um dos maiores desafios da artista nos bastidores: sustentar uma produção de grande porte, com folha de pagamento de R$ 1 milhão por mês.



fotogaleria

"O Theatro Municipal do Rio de Janeiro é um templo da cultura brasileira. Estar naquele palco com um espetáculo que celebra uma das maiores artistas da nossa história tem um significado muito especial. É como se a trajetória da Tarsila encontrasse um dos espaços mais simbólicos da nossa arte", afirma.



A trama começa com o retorno da pintora a São Paulo, em 1922, após um período de estudos em Paris. Ela se aproxima de Anita Malfatti (Keila Bueno), Mário de Andrade (Renato Caetano), Menotti del Picchia (Ivan Parente) e Oswald de Andrade (Jarbas Homem de Mello), grupo que se tornou uma das principais referências do modernismo brasileiro. Ao longo da história, o público acompanha romance, criação do "Abaporu", perdas, consolo na espiritualidade e os recomeços da artista.



Para construir a personagem, Claudia pesquisou livros, documentos e fotografias, além de ter acesso a relatos da família de Tarsila. "O que mais me surpreendeu foi descobrir a mulher por trás do ícone. Todos nós conhecemos a Tarsila pintora, um dos maiores símbolos da nossa arte. Mas, quando comecei a pesquisar, encontrei uma mulher muito mais complexa, intensa e humana do que imaginava. Ela amou profundamente, enfrentou perdas devastadoras, viu sua vida mudar completamente em diferentes momentos e nunca perdeu a capacidade de criar", conta.



Jarbas Homem de Mello, marido da atriz, interpreta Oswald de Andrade. No palco, os dois revivem a relação amorosa e artística que marcou a trajetória do casal modernista. "É um privilégio enorme. Eu e o Jarbas temos uma parceria muito bonita na vida e também no palco. Existe uma confiança muito grande entre nós, construída ao longo dos anos, e isso aparece naturalmente em cena", diz. "Interpretar justamente Tarsila e Oswald, duas figuras tão importantes da cultura brasileira, torna essa experiência ainda mais especial. É muito emocionante compartilhar esse projeto com alguém que admiro tanto como artista e como parceiro de vida", completa.



Produção milionária



À frente da Raia Produções, Claudia também acompanha os desafios financeiros da montagem. "Produzir teatro musical no Brasil sempre exige coragem. São projetos que envolvem muitos profissionais, uma estrutura técnica complexa e um investimento muito alto. O maior desafio é justamente garantir que espetáculos dessa dimensão consigam circular e encontrar o público. Continuo acreditando que investir em cultura é investir no país", avalia.



A experiência como produtora já exigiu decisões arriscadas. Em outros momentos da carreira, Claudia chegou a vender um apartamento e carro para manter espetáculos em cartaz. "Produzir é um ato de paixão, mas também de responsabilidade. Sempre acreditei tanto nos projetos que escolhi contar que, em alguns momentos, precisei colocar meu próprio patrimônio em risco para mantê-los vivos. Claro que ninguém faz isso de maneira inconsequente, mas quando você acredita profundamente na arte, entende que algumas escolhas exigem coragem", diz.



O segundo ato de Claudia



Prestes a completar 60 anos, em dezembro, a mãe de Enzo, Sophia e Luca também planeja novos caminhos profissionais. Entre os desejos está o retorno ao cinema. "Tenho a sensação de que ainda há muita coisa para viver e criar. Quero continuar fazendo teatro, televisão, produzir novos espetáculos e, principalmente, contar histórias que façam sentido para a mulher que eu sou hoje. O meu segundo ato tem muito a ver com liberdade. Hoje escolho os projetos pelo quanto eles me emocionam e me desafiam artisticamente. E tem um desejo muito especial: voltar a fazer cinema. Eu fiz pouco cinema ao longo da minha carreira e faz bastante tempo que não faço um longa", revela.

Serviço:

'Tarsila, a Brasileira'

1° e 2 de agosto

Sábados e Domingos, às 14h e às 19h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro,

Endereço: Praça Floriano, S/N – Centro

Ingressos: a partir de R$ 50