Antonio Fagundes e Christiane Torloni levam 'Dois de Nós' ao Rio - Renata Casagrande / Divulgação

Antonio Fagundes e Christiane Torloni levam 'Dois de Nós' ao RioRenata Casagrande / Divulgação

Publicado 25/07/2026 05:00

Rio - Antonio Fagundes, de 77 anos, e Christiane Torloni, de 69, estreiam no Rio a peça "Dois de Nós" , no Teatro Axia Casagrande, na Zona Sul. O espetáculo marca o primeiro trabalho dos atores juntos nos palcos após mais de quatro décadas de amizade e parceria profissional. Ao lado de Thiago Fragoso e Alexandra Martins, eles apresentam a comédia que já passou pelo Brasil e por Portugal e ganhará uma adaptação para o cinema com o elenco principal.

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"Olha, acredito que, nas últimas quatro décadas e meia, Fagundes e eu estivemos muito ocupados com projetos que também eram muito bons. Cada um estava fazendo o que precisava fazer. Ao longo desse período, nós nos encontramos em vários trabalhos, e isso sempre nos deu a certeza de que, um dia, deveríamos dividir o palco", afirma Christiane.



Na trama, dois casais de gerações diferentes se encontram em um quarto de hotel. Segredos, mentiras, frustrações e mágoas aparecem durante a conversa. O texto também aborda temas comuns aos relacionamentos, como filhos, dinheiro, desejo, carreira, rotina e as mudanças provocadas pelo tempo.



Fagundes e Christiane vivem a versão mais velha do casal, enquanto Thiago e Alexandra, mulher do ator, e com quem ele está há 18 anos, interpretam os mesmos personagens três décadas antes. O encontro coloca passado e presente frente a frente e provoca reflexões sobre escolhas que poderiam ter seguido outros caminhos.



"O espetáculo fala de amor e faz uma brincadeira que costumamos chamar de quântica, porque, na verdade, os dois casais representam um único casal, com 30 anos de diferença, conversando entre si. Quem não gostaria de ter a possibilidade de conversar consigo mesmo 30 anos atrás? Isso provoca momentos de muita emoção", explica Fagundes.



O projeto surgiu em 2023, após uma leitura no Teatro Adolpho Bloch, no Rio, que lotou o espaço e levou o grupo a transformar o texto em espetáculo. Além do sucesso da montagem, a temporada celebra os 60 anos de carreira de Fagundes e os 50 de Christiane. A parceria entre os dois começou na série "Amizade Colorida", em 1981. Depois, eles trabalharam na novela "Louco Amor" (1983), no filme "Besame Mucho" (1987) e em "Velho Chico" (2016).



O encontro mais marcante ocorreu em "A Viagem", de 1994, quando interpretaram Diná e Otávio. O casal permanece na memória do público e, segundo Christiane, ajuda a construir a relação dos novos personagens com a plateia. "Quando entramos em cena, o público não tem a menor dúvida de que contaremos uma história de amor. Essa relação de afeto foi construída de uma forma tão bonita que os nossos personagens não precisam convencer a plateia de que se amam", declara.



A atriz considera que a novela criou uma ligação duradoura entre os dois e os telespectadores "'A Viagem' não foi o primeiro trabalho em que interpretamos um casal, mas foi aquele que mais se comunicou com o público, inclusive pela própria história. É como um certificado, uma certidão de amor que nós oferecemos e continuamos oferecendo. Isso se tornou uma plataforma maravilhosa para o espetáculo", completa.



Fora do palco, a convivência durante ensaios, viagens e temporadas também reforçou a amizade. Fagundes conta que, apesar dos anos de parceria, ainda encontra motivos para admirar e aprender com a colega. "Vou dizer uma coisa: pensei que não tivesse mais nada para aprender com Christiane, mas aprendi e continuo aprendendo diariamente muitas coisas com ela. A primeira é a gentileza. Também admiro o carinho e o amor que ela tem pela profissão, que é o mesmo sentimento que nós compartilhamos", diz.



O ator afirma que a boa relação também aparece nos bastidores e ajuda a sustentar a rotina do espetáculo. "Nós nos adoramos dentro e fora de cena. Não existe nada melhor para uma peça de teatro do que ter um ambiente como esse, que conseguimos preservar há mais de dois anos, mesmo em situações bastante complicadas", destaca.



História chegará ao cinema



Após a passagem pelos palcos, "Dois de Nós" ganhará uma adaptação para o cinema, com o mesmo elenco principal. O projeto do longa, na verdade, surgiu antes da peça, mas a resposta positiva durante a leitura no Rio mudou a ordem dos planos.



"Na verdade, o texto foi escrito originalmente com a ideia de se tornar um filme. Fagundes já havia produzido dois longas de maneira independente, e estávamos pensando em realizar o terceiro. No entanto, fizemos uma leitura no Teatro Adolpho Bloch. Havia cerca de 400 pessoas dentro do teatro e outras 200 querendo entrar. Foi um sucesso inacreditável. Aquilo confirmou que o que precisávamos fazer naquele momento era produzir a peça, e foi o que aconteceu", revela Christiane.



Segundo Fagundes, a versão para as telas não será uma simples reprodução da montagem. O filme terá novos ambientes e situações, mas manterá a essência da história. "O filme também será realizado, mas, evidentemente, terá outra linguagem. Buscaremos novas imagens e situações. Gustavo precisará fazer uma adaptação cinematográfica do próprio texto, mas as propostas centrais da obra serão mantidas. Temos certeza de que será um trabalho tão interessante quanto a peça", afirma.

Serviço

'Dois de Nós'

de 23 de julho a 9 de agosto

De quinta a sábado, às 20h; domingo, às 17

Local: Teatro Axia Casagrande (Shopping Leblon)

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290/Loja A - Leblon

Ingressos: a partir de R$ 80