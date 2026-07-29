Luana Piovani publicou fotos de ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram

Luana Piovani publicou fotos de ensaio fotográfico Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 11:45

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais para fazer duras críticas à internet e defender o fim de plataformas como Instagram, WhatsApp e Discord. A atriz, que vive em Portugal, afirmou que os ambientes virtuais se tornaram espaços para crimes, violência e comportamentos perigosos.

“Eu não vejo a hora, de verdade, disso tudo acabar… Alguém ligar o botão… no caso, desligar o botão… de alguém ir lá e apertar o ‘off’ do Instagram, de todas as redes sociais, inclusive do WhatsApp”, declarou nos stories.

Apesar de admitir que não gosta de conversar por telefone, Luana disse que prefere o retorno dos contatos fora do ambiente digital. “Eu detesto falar no telefone, detesto! Mas eu não vejo a hora de tudo acabar e a gente ter que voltar a ligar para as pessoas, a gente ter que voltar a marcar encontros pessoais e a gente acabar mesmo não sabendo das pessoas que estão tão distantes”, afirmou.

Na sequência, a atriz classificou a internet como “amaldiçoada” e “macabra”. Segundo ela, o uso inadequado das plataformas tem provocado consequências graves para pessoas e animais. “Porque, o que eu vejo, é que a internet virou uma coisa amaldiçoada, uma coisa macabra. A quantidade de gente e de animais que estão morrendo por conta das maluquices dos seres humanos desequilibrados”, disse.

Luana também avaliou que o debate sobre o tema deve enfrentar resistência por causa dos interesses financeiros que envolvem as redes sociais. “Eu acho que o pessoal ainda vai debater muito [sobre isso] porque tem muita gente ganhando muito dinheiro, mas eu acho que uma hora alguém vai ter que desligar essa porra. Eu vou ficar feliz”, completou.

Ao concluir o desabafo, a artista afirmou que a internet surgiu com uma proposta positiva, mas perdeu esse propósito ao longo dos anos. “[Tem que] Acabar o Discord, o Instagram, o WhatsApp… Em algum momento, alguém vai ter que desligar isso, porque, mais uma vez, alguém faz uma coisa boa e vira uma coisa macabra.”