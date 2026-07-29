Bella Campos nega indireta para Virginia Fonseca e Vini Jr em vídeo - Reprodução / Instagram

Bella Campos nega indireta para Virginia Fonseca e Vini Jr em vídeoReprodução / Instagram

Publicado 29/07/2026 11:06

No registro publicado no TikTok, Bella dubla uma música com o seguinte trecho: "Eu nem vou dormir hoje direito pois ela disse que vai me pegar. Olha pra cara dela e canta assim, ó, 'ah tá'".

Após a publicação, alguns usuários das redes sociais interpretaram o conteúdo como uma possível indireta para Virginia. A atriz, no entanto, afastou qualquer relação entre o vídeo e a influenciadora.

"Gente, não existe rivalidade feminina nesse perfil, todos os meus vídeos são só dublagens aleatórias", afirmou.

A repercussão ocorreu depois que uma suposta lista com nomes de mulheres que Vini Jr. teria deixado de seguir circulou nas redes sociais nesta terça-feira (28). O material reúne modelos, cantoras, atrizes e influenciadoras do Brasil e de outros países.

Além de Bella Campos, nomes como Mel Maia, Paloma Bernardi, Yasmin Brunet, Erika Schneider, Juliana Nalú, Patricia Ramos e Gabi Lopes aparecem na relação. A cantora dominicana Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau também foram citadas.

A mudança no perfil do jogador teria ocorrido após a retomada do relacionamento com Virginia Fonseca. Atualmente, Vini Jr. acompanha 973 contas e soma 63,7 milhões de seguidores no Instagram.