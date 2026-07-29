Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento após um período afastados - Reprodução/Instagram

Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento após um período afastadosReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 08:00

Olha, não é só Vini Jr. que anda dando determinações, não. Enquanto o jogador não deixa Virginia falar com a imprensa, a influenciadora parece não deixar o craque falar com a mulherada. Agora, surgiu uma suposta lista com dezenas de mulheres que ele teria deixado de seguir no Instagram depois da reconciliação. E eu vou falar uma coisa: dei-me ao trabalho de transcrever a chamada inteira.

A lista

Na relação aparecem Amanda Diaz, Anna Cangussu, Bella Bonatto, Carolina Portaluppi, Chelsea Vidal, Lari Santos, Camila Canuto, Bella Campos, Paloma Bernardi, Dada Favatto, Juliana Nalu, Patricia Ramos, Duda Borges, Juliana Goritto, Yasmin Brunet, Juliana Simão, Isa Silva, Bianca Costa, Mel Maia, Lorena Maia, Clara Berry, Cydney Moreau, Dea, Duda Wiesel, Erika Schneider, Evelyn Yáñez Souza, Gabi Lopes, Gabi Rios, Gabriella Brótos, Isabella Duarte, Isabella Kulikovski, Laura Oliveira, Lorena Leoni, Luna Bonassi, Marina Ferrari, Marta Calvin, Mayara C. Maia, Nath Fischer, Natti Natasha, Nicole Lilyen, Oriana Falla, Saory Cardoso, Sofia Muse, Sol Andrade, Thaisa Carvalho, Thaissa Pires e Valentina Isabel Gómez.

Eu contei: são 47 mulheres.