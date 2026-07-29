Thiago Aquino - Divulgação

Thiago Aquino Divulgação

Publicado 29/07/2026 06:50

Tem show para o povo, tem convidados de peso e tem música nas alturas. Neste domingo, 2, Thiago Aquino desembarca na Rocinha, onde fará uma apresentação completa para os moradores e gravará o audiovisual ‘Nas Alturas’, com participações especiais de Gloria Groove, Natanzinho Lima e Vitinho.

Baiano e um dos nomes de destaque do arrocha, Thiago leva ao Rio uma nova edição do projeto realizado há dois anos em Paraisópolis, em São Paulo. Agora, escolheu a Rocinha para reunir arrocha, pop e pagode com a paisagem da cidade ao fundo.