Thiago Aquino Divulgação

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Andrei Lara
Tem show para o povo, tem convidados de peso e tem música nas alturas. Neste domingo, 2, Thiago Aquino desembarca na Rocinha, onde fará uma apresentação completa para os moradores e gravará o audiovisual ‘Nas Alturas’, com participações especiais de Gloria Groove, Natanzinho Lima e Vitinho.
Baiano e um dos nomes de destaque do arrocha, Thiago leva ao Rio uma nova edição do projeto realizado há dois anos em Paraisópolis, em São Paulo. Agora, escolheu a Rocinha para reunir arrocha, pop e pagode com a paisagem da cidade ao fundo.