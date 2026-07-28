A cueca de renda de Juliano Floss está gerando repercussão - reprodução/ instagram

A cueca de renda de Juliano Floss está gerando repercussãoreprodução/ instagram

Publicado 28/07/2026 10:00 | Atualizado 28/07/2026 13:14

Jonas Sulzbach resolveu rir do look de Juliano Floss, que apareceu em um evento de moda com uma cueca de renda à mostra. Entrou numa publicação debochada, distribuiu emojis de gargalhada e talvez tenha esquecido de um pequeno detalhe: a internet guarda tudo.

Não demorou para ressurgirem fotos antigas do próprio Jonas em desfile, usando uma peça que deixava uma cuequinha fininha bem evidente. Ou seja, o rapaz foi fiscalizar a renda alheia com o armário de vidro escancarado.

Teve ainda quem lembrasse que Jonas perdeu um Paredão justamente para Juliano e talvez a eliminação ainda esteja apertando mais do que a tal cueca. Ana Paula Renault defendeu o amigo e chamou o visual de “surra de estilo e personalidade”.

No fim, Juliano mostrou a renda. Jonas mostrou o recalque.