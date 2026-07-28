A maré não anda nada calma para Ximbinha. O músico teria perdido para um agiota a mansão onde morava com a filha Yasmin, de 21 anos, em Ananindeua, no Pará. O novo dono já teria se instalado no imóvel, enquanto o guitarrista precisou recolher as cordas, as malas e se mudar para um apartamento.
A casa foi construída nos tempos dourados da Banda Calypso, quando Ximbinha ainda era casado com Joelma e dinheiro parecia não faltar. No capítulo da mudança, o jornalista Felipeh Campos revelou que Yasmin acompanhou o pai para o novo endereço.
Pelo visto, depois de perder a voz da banda, Ximbinha agora teria perdido também um dos principais patrimônios conquistados no auge do sucesso.
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