Virginia Fonseca é alvo de uma ação que pede indenização mínima de R$ 120 milhões - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca é alvo de uma ação que pede indenização mínima de R$ 120 milhõesReprodução do Instagram

Publicado 28/07/2026 08:30

A Justiça do Distrito Federal derrubou o sigilo do recurso envolvendo Virginia Fonseca e a casa de apostas Blaze. A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que defendeu a publicidade dos atos do processo por considerar que isso pode ajudar na identificação de práticas semelhantes e de possíveis descumprimentos.

Antes disso, o desembargador Renato Scussel já havia determinado que Virginia e a empresa não veiculassem, mantivessem ou impulsionassem propagandas de apostas com promessa de lucros fixos, certos ou garantidos.

Com a retirada do sigilo, a ação volta agora à primeira instância para análise do mérito. O Ministério Público pede que a influenciadora e a Blaze sejam condenadas a pagar, no mínimo, R$ 120 milhões por danos morais coletivos. O processo tramita na 7ª Vara Cível de Brasília.