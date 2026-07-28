A Globo negou a realização de evento da GloboNews com influenciadores ou público externo - Foto: GloboNews

A Globo negou a realização de evento da GloboNews com influenciadores ou público externoFoto: GloboNews

Publicado 28/07/2026 13:34

A TV Globo entrou em contato com a coluna para negar a informação de que a GloboNews teria realizado um evento para apresentar as novidades de seus 30 anos, com influenciadores digitais entre os convidados e sem a presença de jornalistas que cobrem televisão.

Por meio de seu setor de Comunicação, a emissora informou que não houve e nem haverá nenhum evento da GloboNews com a presença de influenciadores ou de público externo.

A Globo esclareceu ainda que os novos estúdios do canal, preparados para marcar as comemorações de seus 30 anos, serão apresentados diretamente ao público na programação, a partir do dia 3 de agosto.