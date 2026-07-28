A Globo negou a realização de evento da GloboNews com influenciadores ou público externoFoto: GloboNews
Globo nega evento da GloboNews com influenciadores
Emissora afirma que os novos estúdios do canal serão apresentados diretamente ao público na programação
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