Carlinhos Maia respondeu críticas recebidas depois que um vídeo em que aparece dançando de cueca viralizou Reprodução / Instagram
Eu n to acreditando que esse vídeo tenebroso é real? kkkkkkkk https://t.co/OlyFVhL1E4— LANITTER (@lanitterr) July 28, 2026
"O pessoal do Twitter fica pegando todos os meus vídeos de dancinha ridícula que eu faço no banheiro de manhã, né, para resenhar com vocês e fica postando todos. É impressionante como eles são meus maiores fãs. Eles me dão muita audiência", afirmou.
Carlinhos Maia ainda criticou parte dos usuários da plataforma. "É um bando de rato que fica escondido atrás de um perfil falando mal de Deus e o mundo todos os dias. Eles acham que realmente são o parâmetro do mundo. Agora maior que minha autoestima é a deles. Eles repostam sempre assim: 'Jamais faria o Carlinhos Maia'. Vocês acham que eu ia sair da minha casa para pegar bicha de Twitter?", disparou.
Carlinhos explicou que na infância era muito tímido e a internet o ajudou. "Acordar de manhã, dançar de cueca e brincar com isso é porque eu sei que alguém do outro lado vai rir de si também. É uma forma de enfrentar a vida com mais leveza e se levar menos a sério", afirmou. Em seguida, disse que na sua vida pessoal permanece um pouco mais tímido e travado.
Carlinhos Maia minimiza críticas após vídeo viralizar e ironiza usuários do X:— UpdateCultura (@updatecultura) July 28, 2026
“É uma galera que precisava muito de psicólogo gratuito… Eles repostam sempre assim: ‘Jamais faria o Carlinhos Maia’, vocês acham que eu ia sair da minha casa pra pegar B1x4 de Twitter?” pic.twitter.com/NodyEJeNmK
Ao encerrar o desabafo, Carlinhos agradeceu aos seguidores que acompanham seu conteúdo e disse acreditar que o excesso de críticas reflete mais a infelicidade de quem as faz do que dele próprio:
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa