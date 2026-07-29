Carlinhos Maia respondeu críticas recebidas depois que um vídeo em que aparece dançando de cueca viralizou - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia respondeu críticas recebidas depois que um vídeo em que aparece dançando de cueca viralizou Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2026 11:35

Rio - Carlinhos Maia usou os Stories do Instagram, nesta terça-feira (28), para responder às críticas que recebeu após um vídeo em que aparece dançando de cueca viralizar no X (antigo Twitter). O influenciador afirmou que as publicações acabam ampliando seu alcance nas redes sociais e ironizou quem compartilha o conteúdo.

Eu n to acreditando que esse vídeo tenebroso é real? kkkkkkkk https://t.co/OlyFVhL1E4 — LANITTER (@lanitterr) July 28, 2026

"O pessoal do Twitter fica pegando todos os meus vídeos de dancinha ridícula que eu faço no banheiro de manhã, né, para resenhar com vocês e fica postando todos. É impressionante como eles são meus maiores fãs. Eles me dão muita audiência", afirmou.

"O pessoal do Twitter fica pegando todos os meus vídeos de dancinha ridícula que eu faço no banheiro de manhã, né, para resenhar com vocês e fica postando todos. É impressionante como eles são meus maiores fãs. Eles me dão muita audiência", afirmou.

O vídeo repercutiu na plataforma acompanhado de comentários bem-humorados e críticas. "Amiga, algumas experiências precisam ser individuais e não compartilhadas", escreveu um usuário. Outro ironizou: "Engraçado esse povo. Quando eu não gosto de uma coisa eu nem olho. Vocês adoram ver o que não gostam".

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Carlinhos Maia ainda criticou parte dos usuários da plataforma. "É um bando de rato que fica escondido atrás de um perfil falando mal de Deus e o mundo todos os dias. Eles acham que realmente são o parâmetro do mundo. Agora maior que minha autoestima é a deles. Eles repostam sempre assim: 'Jamais faria o Carlinhos Maia'. Vocês acham que eu ia sair da minha casa para pegar bicha de Twitter?", disparou.

Carlinhos Maia ainda criticou parte dos usuários da plataforma. "É um bando de rato que fica escondido atrás de um perfil falando mal de Deus e o mundo todos os dias. Eles acham que realmente são o parâmetro do mundo. Agora maior que minha autoestima é a deles. Eles repostam sempre assim: 'Jamais faria o Carlinhos Maia'. Vocês acham que eu ia sair da minha casa para pegar bicha de Twitter?", disparou.

Na sequência, o influenciador disse ter pena de quem o critica. "Vocês se levam muito a sério. Na vida real ninguém liga pra vocês de verdade, porque vocês são chatos e acham que estão construindo uma grande coisa no mundo. Vocês acham que são o pentelho da Beyoncé. Mas vocês são uma piada", declarou.



Carlinhos explicou que na infância era muito tímido e a internet o ajudou. "Acordar de manhã, dançar de cueca e brincar com isso é porque eu sei que alguém do outro lado vai rir de si também. É uma forma de enfrentar a vida com mais leveza e se levar menos a sério", afirmou. Em seguida, disse que na sua vida pessoal permanece um pouco mais tímido e travado.

Carlinhos Maia minimiza críticas após vídeo viralizar e ironiza usuários do X:



“É uma galera que precisava muito de psicólogo gratuito… Eles repostam sempre assim: ‘Jamais faria o Carlinhos Maia’, vocês acham que eu ia sair da minha casa pra pegar B1x4 de Twitter?” pic.twitter.com/NodyEJeNmK — UpdateCultura (@updatecultura) July 28, 2026

Ao encerrar o desabafo, Carlinhos agradeceu aos seguidores que acompanham seu conteúdo e disse acreditar que o excesso de críticas reflete mais a infelicidade de quem as faz do que dele próprio: Ao encerrar o desabafo, Carlinhos agradeceu aos seguidores que acompanham seu conteúdo e disse acreditar que o excesso de críticas reflete mais a infelicidade de quem as faz do que dele próprio:

"São essas pessoas que querem perfeição e se escondem atrás de perfis, muitas vezes sem mostrar nem a cara. Elas não conseguem ter autoestima suficiente pra serem leves. Eu tenho um pouco de dó, porque a vida delas deve ser um inferno. Ninguém consegue ser tão crítico de tudo e ser feliz em uma vida que o final vai ser você morrer."



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa