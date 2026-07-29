Geisy Arruda revela bastidores de entrevista com Jão na faculdadeReprodução / Instagram / X
Na ocasião, Geisy trabalhava como repórter do extinto site Ego e visitou a instituição onde o artista estudava. A pauta discutia a liberdade dos universitários para escolher as próprias roupas dentro do ambiente acadêmico.
Segundo ela, os estudantes demonstraram timidez diante das câmeras e escolheram Jão para representar a turma. A desenvoltura do músico, ainda desconhecido do grande público, ficou marcada na memória da influenciadora.
"Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei na faculdade [de Jão] com uma coroa de flores e um vestidinho rosa, ninguém queria falar comigo. Estava todo mundo muito envergonhado. Quando entrei na sala do Jão, que não sabia que era ele, todos os alunos colocaram ele para falar comigo porque ele era o mais 'pra frente' e mais desenrolado. Ele foi maravilhoso! Falou 'Tem que vir com a roupa que quiser, e os homens também'. Foi a sala que colocou ele para falar comigo porque ele já era uma estrela", contou.
O tema da reportagem tinha relação direta com o episódio que projetou Geisy nacionalmente. Em 2009, ela sofreu hostilizações de alunos da Universidade Bandeirante de São Paulo, a Uniban, por usar um vestido curto rosa no campus.
O dia em que Jão foi entrevistado por Geisy Arruda antes da fama pic.twitter.com/8lKBfkWdc0— POPZone (@popzonebr) July 27, 2026
A universidade anunciou a expulsão da então estudante, mas revogou a decisão diante da forte repercussão. O caso ampliou discussões sobre misoginia, violência de gênero e liberdade individual.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.