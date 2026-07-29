Geisy Arruda revela bastidores de entrevista com Jão na faculdade - Reprodução / Instagram / X

Geisy Arruda revela bastidores de entrevista com Jão na faculdadeReprodução / Instagram / X

Publicado 29/07/2026 12:54

O dia em que Jão foi entrevistado por Geisy Arruda antes da fama pic.twitter.com/8lKBfkWdc0 — POPZone (@popzonebr) July 27, 2026

O tema da reportagem tinha relação direta com o episódio que projetou Geisy nacionalmente. Em 2009, ela sofreu hostilizações de alunos da Universidade Bandeirante de São Paulo, a Uniban, por usar um vestido curto rosa no campus.A universidade anunciou a expulsão da então estudante, mas revogou a decisão diante da forte repercussão. O caso ampliou discussões sobre misoginia, violência de gênero e liberdade individual.