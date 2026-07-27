Jão anuncia show de novo projeto em São Paulo - Divulgação/30e

Jão anuncia show de novo projeto em São PauloDivulgação/30e

Publicado 27/07/2026 17:20 | Atualizado 27/07/2026 22:43

Rio - Com o lançamento do novo disco "Memórias Póstumas" , Jão anunciou nesta segunda-feira (27) um show no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 25 de setembro. O projeto marca o retorno do artista após um hiato de mais de um ano afastado da música e das redes sociais.

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No domingo (27), o cantor realizou uma audição coletiva do álbum no Vale do Anhangabaú, Região Central da capital paulista, em evento que reuniu aproximadamente 11 mil pessoas. A estrutura montada no local, em formato de montanha, fazia referência a uma cova e reforçava os temas de encerramento de ciclos, transformação e renascimento presentes no disco.

A venda para clientes Private Bank e Itaú Personnalité será no dia 28 de julho, às 10h, e a pré-venda geral Itaú Unibanco no dia 29 de julho, às 10h. Já para o público geral os ingressos estarão disponíveis em 30 de julho, às 10h online e às 11h na bilheteria oficial.

Serviço

Turnê Memórias Póstumas

Data: Sexta-feira, 25 de setembro 2026

Local: Nubank Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

Horário de abertura dos portões: 16h

Setores e Preços

• Cadeira superior - R$ 130,00 (meia-entrada) | R$ 208,00 (entrada social) | R$ 260,00 (inteira)



• Cadeira inferior - R$ 220,00 (meia-entrada) | R$ 352,00 (entrada social) | R$ 440,00 (inteira)



• Pista - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 396,00 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)



• Pacote Vip Super Fã Itaú - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 896,00 (entrada social) | R$ 995,00 (inteira)