Sula Miranda e Daniela Albuquerque - Divulgação / RedeTV!

Sula Miranda e Daniela AlbuquerqueDivulgação / RedeTV!

Publicado 27/07/2026 14:21 | Atualizado 27/07/2026 14:23

Rio - Sula Miranda vai abrir o jogo sobre os rumores de um suposto romance com Silvio Santos (1930-2024) em entrevista ao "Sensacional", da RedeTV!, que será exibida nesta segunda-feira (27), a partir das 22h45. À apresentadora Daniela Albuquerque, a cantora explicou que os boatos surgiram depois da chegada dela ao SBT e uma possível crise no relacionamento do comunicador.

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"Na época ele teve uma situação com a esposa e a imprensa noticiou que eles iam se separar. (...) e a imprensa deduziu: ‘quem é a bola da vez? Quem está com programa novo?’ E o Silvio sempre brincou comigo. Na internet, você vai ver inúmeros vídeos dele brincando, falando das minhas pernas e ele não fazia isso só comigo (...) Mas sobrou pra mim", recorda.



Apesar das especulações, Sula destacou que manteve a boa relação com o canal. "Eu nunca tive as portas do SBT fechadas para mim e não tenho até hoje (...) porque eles viram minha conduta", afirma. Na vida pessoal, entretanto, os rumores tiveram um impacto negativo. "Eu estava namorando. Perdi um namoradão bonito. (...) Não aguentou a barra. Pensa, ele no trabalho e todo mundo falando", lamenta.

Na entrevista, Sula também lembra um conselho que recebeu de Silvio na época em que trabalhou na emissora. "Ele olhou para mim e falou assim: 'Menina, você é muito bonita, mas eu vou te falar uma coisa: nunca diga ‘não’ para um homem. (...) Isso não quer dizer que você tenha que dizer ‘sim’. Se você não disser o ‘não’, mas souber sair da situação, ele vai passar a te admirar. Levei isso para saber sair da situação sem ofender, sem gritar", disse. "Foi o melhor conselho da minha vida", destacou.



