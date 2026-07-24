Livro 'Feliz Ano Velho', de Marcelo Rubens Paiva, ganhará adaptação para série - Divulgação

Livro 'Feliz Ano Velho', de Marcelo Rubens Paiva, ganhará adaptação para sérieDivulgação

Publicado 24/07/2026 16:49

Rio - Um dos livros mais marcantes da literatura brasileira, "Feliz Ano Velho", de Marcelo Rubens Paiva, será adaptado para uma série. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24), durante a 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Publicado em 1982, o livro é um relato autobiográfico sobre o acidente que deixou o escritor tetraplégico aos 20 anos. Na obra, Marcelo Rubens Paiva narra a própria experiência com uma linguagem marcada pelo humor, pela ironia e por reflexões sobre juventude, deficiência e amadurecimento.

"Feliz Ano Velho já virou peça, musical, ópera e agora, finalmente, essa obra tão importante para a cultura brasileira será levada ao streaming", afirmou o autor. "Estou muito empolgado por ver mais um casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro que leva nossas histórias das páginas às telas."

A adaptação será produzida pelas empresas Amaia e O2 Filmes. As gravações ainda não começaram e a produção não tem previsão de estreia.

Segundo Diane Maia, da Amaia, levar o livro para o audiovisual é uma forma de dialogar com a trajetória do escritor. "Há histórias que a gente produz, e há histórias que a gente sente que precisa contar."

Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, destacou a importância da obra. "Esta é uma história que marcou várias gerações, e produzi-la agora é uma honra e um prazer enorme."

