Livro 'Feliz Ano Velho', de Marcelo Rubens Paiva, ganhará adaptação para sérieDivulgação
Livro de Marcelo Rubens Paiva ganhará adaptação para série
Obra autobiográfica 'Feliz Ano Velho' será levada ao audiovisual mais de 40 anos após o lançamento
Livro de Marcelo Rubens Paiva ganhará adaptação para série
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