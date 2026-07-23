Mauricio Mattar irá interpretar Junqueira em ’Por Você’ - Globo/Manoella Mello

Mauricio Mattar irá interpretar Junqueira em ’Por Você’Globo/Manoella Mello

Publicado 23/07/2026 15:12

Rio - A TV Globo divulgou nesta quinta-feira (23) a primeira imagem de Mauricio Mattar na volta às novelas da emissora após duas décadas . O ator entrou para o elenco de "Por Você", substituta de "Coração Acelerado" na faixa das 19h a partir de agosto, na pele do empresário Junqueira.

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"Retornar às novelas depois de 20 anos está sendo muito gostoso. Viver novamente essa rotina, encontrar os amigos, a equipe técnica, produção, direção, é muito prazeroso. Na trama, o Junqueira é dono de uma rede de hospitais no Rio de Janeiro e vai se envolver conflitos misteriosos e bem empolgantes. Estou muito feliz", revela o artista.

Com interesse em expandir seus negócios e forte influência em diferentes instâncias de poder, o empresário identifica no Hospital & Maternidade Luz uma oportunidade estratégica e se alia a Vanessa (Alinne Moraes) para viabilizar sua entrada na instituição.

A última novela de Maurício Mattar na TV Globo foi o remake de "O Profeta" (2006/2007). Entre os trabalhos mais lembrados de sua carreira está "A Viagem" (1994), em que interpretou Téo, um dos personagens centrais da história.