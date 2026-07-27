Bia Santana dará vida à Suelen em Por Você - Divulgação / TV Globo

Bia Santana dará vida à Suelen em Por Você Divulgação / TV Globo

Publicado 27/07/2026 05:00

Rio - Depois de integrar o elenco de "Elas por Elas" (2024) e "Volta por Cima" (2025), Bia Santana retorna às novelas em "Por Você", que estreia no dia 17 de agosto na faixa das 19h, da TV Globo. Na trama, a atriz de 22 anos dará vida à periguete Suelen. A personagem se envolverá com Peixe (Cauê Campos), filho mais velho de Juli (Lucy Ramos), que morrerá em um trágico acidente de carro.

"Suelen, com 'Su' de sucesso, como gosta de se apresentar, é uma adolescente intensa e apaixonada pela vida. Melhor amiga de Dalila (Lívia Silva) e sobrinha de Nelma (Ariane Souza), ela se joga de cabeça em tudo o que faz, especialmente quando o assunto é amor. Incentivada pela amiga, a personagem se envolve com Peixe, por quem alimenta uma paixão cheia de expectativas", adianta Bia.

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Desinibida e cheia de personalidade, a personagem era um desejo antigo da atriz. "Eu ainda nem consigo mensurar o tamanho da minha felicidade. A Suelen é um sonho, o meu sonho! Eu quis muito essa personagem e também pedi muito. Na época de 'Volta por Cima', eu vivia dizendo pelos corredores da Globo que queria interpretar uma periguete. Acho que é um rito de passagem para toda atriz, todas deveriam ter a oportunidade de viver uma personagem assim. Ela me dá uma liberdade sem igual", afirma.

Bia, então, celebra a chegada do papel em um momento pessoal e profissional mais maduro. "A Suelen chegou no momento certo. Talvez, se ela tivesse aparecido no início da minha carreira, eu não me sentisse tão segura e preparada para tudo o que ela exige. Isso vai muito além do profissional. Quanto mais segura eu estou da mulher que me tornei, melhor consigo construir essa personagem. Ela não tem medo de nada, vive tudo de forma intensa e exagerada."



A artista também destaca a liberdade criativa que tem tido nos bastidores do folhetim de Dino Cantelli e Juliana Peres. "Preciso ressaltar o quanto a equipe tem me deixado livre para criar. A Ju, o Dino, o André (Câmara, diretor artístico) e todos os diretores apoiam as minhas ideias, e essa confiança faz toda a diferença. A junção de tudo isso está sendo incrível. Eu estou realizada e mal posso esperar para apresentar a Suelen ao público e descobrir onde essa história vai nos levar".

Além de Bia, a novela reúne nomes como Sheron Menezzes, Thiago Lacerda, Alinne Moraes, Amaury Lorenzo, Renata Sorrah, Antonio Pitanga, José de Abreu, Paulo Vilhena, Maurício Mattar e Giovanna Grigio no elenco. O folhetim substituirá "Coração Acelerado".