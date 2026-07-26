Eliana estreia quadro inédito no Brasil em nova temporada do ’Em Família’ - Reprodução Instagram

Eliana estreia quadro inédito no Brasil em nova temporada do ’Em Família’Reprodução Instagram

Publicado 26/07/2026 05:00

Rio - Comandado por Eliana, o "Em Família" ganha um novo quadro a partir deste domingo (26). Inédito no Brasil, o "Invertidamente" é baseado em um formato criado na Holanda e acontece dentro de uma casa giratória em formato de caixa. À medida que a estrutura se movimenta, os participantes precisam cumprir desafios simples do dia a dia, como beber água, mesmo quando acabam de cabeça para baixo.



Segundo Eliana, a proposta não é promover uma competição por prêmios, mas proporcionar momentos de diversão tanto para quem participa quanto para quem acompanha de casa. "Cada família entra na caixa em um momento. Não tem prêmio. A brincadeira é para a diversão da família e de quem está em casa. É bem diferente do palco onde a gente costuma fazer as brincadeiras. Não existe um programa igual ao outro, as reações são diversas."

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A apresentadora revela que encarou o desafio antes das gravações e garante que a experiência é mais difícil do que parece. "Eu participei e provei, mas não é uma coisa fácil estar lá". Entre os convidados da primeira leva de gravações estão Jonathan Azevedo, Rainer Cadete, Gil do Vigor e Gracyanne Barbosa.



De acordo com Eliana, o formato ganhou adaptações para conversar melhor com o público brasileiro. Ela conta, inclusive, que o criador holandês da atração visitou os estúdios da Globo e se surpreendeu com a energia dos participantes. "Ele falou: 'Os brasileiros são muito mais animados que os holandeses'. Só pelos artistas brasileiros já deu o molho. A gente já tem o molho brasileiro, gosta de festa, celebra. Ele mesmo dizia que estava mais divertido do que na Holanda."

A apresentadora revela que encarou o desafio antes das gravações e garante que a experiência é mais difícil do que parece. "Eu participei e provei, mas não é uma coisa fácil estar lá". Entre os convidados da primeira leva de gravações estão Jonathan Azevedo, Rainer Cadete, Gil do Vigor e Gracyanne Barbosa.De acordo com Eliana, o formato ganhou adaptações para conversar melhor com o público brasileiro. Ela conta, inclusive, que o criador holandês da atração visitou os estúdios da Globo e se surpreendeu com a energia dos participantes. "Ele falou: 'Os brasileiros são muito mais animados que os holandeses'. Só pelos artistas brasileiros já deu o molho. A gente já tem o molho brasileiro, gosta de festa, celebra. Ele mesmo dizia que estava mais divertido do que na Holanda."

Além de celebrar o retorno do "Em Família" após uma pausa para a Copa do Mundo, Eliana faz um balanço da fase que vive desde que chegou à TV Globo. A apresentadora destaca que a trajetória construída ao longo de mais de 30 anos na televisão foi fundamental para esse novo momento e afirma que a emissora ampliou as possibilidades de sua atuação como comunicadora. "Todos os lugares pelos quais eu passei me fizeram quem eu sou hoje. E a Globo está me dando a possibilidade de falar com um megafone muito maior."



Segundo Eliana, a experiência na emissora permitiu explorar diferentes formatos, entre eles o "Saia Justa", do GNT, que define como um dos projetos mais marcantes dessa fase. "Está sendo um lugar de muito aprendizado pessoal e profissional. É um programa muito acolhedor e emotivo."



Ela também comemora a oportunidade de ampliar sua comunicação em diferentes frentes. "Estou muito feliz com todos os resultados e com a possibilidade de ampliar meu público, minha fala, minha comunicação e, ao mesmo tempo, fazer quadros tão bonitos de serem vistos."



Ao comentar as críticas recebidas desde a estreia do "Em Família", a apresentadora afirma que entende as diferentes opiniões do público e destacou que a equipe segue aberta a aperfeiçoamentos. "As críticas sempre existiram, em todos os programas e em todos os canais. É difícil agradar todo mundo. O mais importante é fazer aquilo que, pela nossa experiência, a gente acredita ser o melhor, sempre de forma respeitosa."



Eliana ressalta ainda que encara o trabalho na televisão como um processo constante de evolução. "Tenho dado tudo de mim. Sou uma profissional de alta performance. Existe muito trabalho nos bastidores. A gente aprende todos os dias."