Dona Déa com os netos Gael e Romeu, filhos de Paulo Gustavo - Reprodução / Instagram

Dona Déa com os netos Gael e Romeu, filhos de Paulo GustavoReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2026 13:21 | Atualizado 25/07/2026 13:22

Rio - Dona Déa Lúcia contou como os netos, Gael e Romeu, reagiram ao assistir pela primeira vez ao espetáculo "Meu Filho é um Musical" , que retrata a trajetória de Paulo Gustavo. A mãe do humorista falou sobre o momento no "Sem Censura", exibido na última sexta-feira (24), em uma edição especial para celebrar o Dia dos Avós, comemorado no domingo (26).

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A produção encerrou a temporada no Rio e estreia em São Paulo no dia 20 de agosto, no Teatro Renault. Dona Déa participa da montagem, que revisita a vida e a carreira do artista, morto em 2021 em decorrência de complicações da Covid-19.



"Eles foram assistir ao musical. Eu faço a abertura, saio e só volto no segundo ato. Quando o primeiro ato acabou, eles foram falar comigo: 'Vovó, meu Deus, que coisa linda! Você está muito linda'. Eles estavam instruídos pelo pai, né? (risos)", contou.



Déa explicou que prefere não acompanhar o trecho que retrata a morte do filho. Thales Bretas, pai dos meninos, também decidiu retirá-los da plateia antes da cena. "Eles chegaram ao camarim com a cara emburrada. Perguntei o que tinha acontecido, e responderam: 'Papai não deixou a gente ver'. Depois, falaram baixinho no meu ouvido, para o pai não escutar: 'Vovó, a gente sabe que o papai Paulo morreu. A gente podia ver'."



A artista contou que tentou explicar aos netos o motivo da decisão. "Eu falei: 'Mas a vovó também não viu. Saber que ele está lá no céu, olhando a vovó e vendo vocês aqui, é uma coisa. Outra é assistir àquela parte triste, que ninguém gosta de ver'. Mesmo assim, eles queriam assistir à peça inteira." A produção encerrou a temporada no Rio e estreia em São Paulo no dia 20 de agosto, no Teatro Renault. Dona Déa participa da montagem, que revisita a vida e a carreira do artista, morto em 2021 em decorrência de complicações da Covid-19."Eles foram assistir ao musical. Eu faço a abertura, saio e só volto no segundo ato. Quando o primeiro ato acabou, eles foram falar comigo: 'Vovó, meu Deus, que coisa linda! Você está muito linda'. Eles estavam instruídos pelo pai, né? (risos)", contou.Déa explicou que prefere não acompanhar o trecho que retrata a morte do filho. Thales Bretas, pai dos meninos, também decidiu retirá-los da plateia antes da cena. "Eles chegaram ao camarim com a cara emburrada. Perguntei o que tinha acontecido, e responderam: 'Papai não deixou a gente ver'. Depois, falaram baixinho no meu ouvido, para o pai não escutar: 'Vovó, a gente sabe que o papai Paulo morreu. A gente podia ver'."A artista contou que tentou explicar aos netos o motivo da decisão. "Eu falei: 'Mas a vovó também não viu. Saber que ele está lá no céu, olhando a vovó e vendo vocês aqui, é uma coisa. Outra é assistir àquela parte triste, que ninguém gosta de ver'. Mesmo assim, eles queriam assistir à peça inteira."

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Relação com os netos



Gael e Romeu completam 7 anos em agosto. Durante a entrevista, Dona Déa, de 78 anos, também falou sobre o desejo de se tornar avó e a relação próxima com os meninos. Gael e Romeu completam 7 anos em agosto. Durante a entrevista, Dona Déa, de 78 anos, também falou sobre o desejo de se tornar avó e a relação próxima com os meninos.

"Sempre quis ser mãe e avó. Tive filhos com 30 anos. Pensava: 'Será que vai dar tempo de ser vovó?'. Deu!", disse. "A gente tinha que ser avó antes de ser mãe. É muito melhor, a gente só fica com a parte boa", completou.



Segundo Déa, os netos já demonstram interesse pelo universo artístico. "Romeu falou para mim: 'Eu vou ser ator'. Quero estar viva para assistir e dar uma força. Eles amam música, fazem aula de dança...", revelou.



A mãe de Paulo Gustavo ainda afirmou que mantém a personalidade que inspirou Dona Hermínia, personagem criada pelo filho e protagonista da franquia "Minha Mãe É uma Peça". "A avó Déa é a mesma coisa da mãe que inspirou a Dona Hermínia. Eu sou essa pessoa, mas com a idade dá uma quebrada... Sou alegre, me dou bem com jovens, adolescentes, idosos da minha idade e mais velhos. Sou inimiga do fim. Tem que aproveitar tudo!"

