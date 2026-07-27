Celso Portiolli - Reprodução de vídeo / SBT

Celso PortiolliReprodução de vídeo / SBT

Publicado 27/07/2026 07:58

Rio - Depois de liderar uma pesquisa do "Caldeirão com Mion", da TV Globo, Celso Portiolli reagiu à situação durante o "Domingo Legal", do SBT. O apresentador se divertiu ao saber por Bernabela que foi apontado no quadro 'Tem ou Não Tem', que teve como o questionamento: 'Se seu parceiro deixasse você trair só uma vez, com qual apresentador de TV você usaria essa carta?'. Ele, então, superou nomes como Marcos Mion, César Tralli, Luciano Huck, William Bonner e Tadeu Schmidt.

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"Deixa eu te falar uma coisa agora que está no break (pausa). Minha vizinha, que mora em Miami, começou a gritar ontem, falando que o Celso está na Globo. Comecei a chorar, pensando na minha carreira. Fui ver, você saiu na Globo como o homem mais sexy, que a mulherada toda quer ficar", afirmou o humorista.

"É mesmo? Deve ter perguntado para a minha avó"", brincou Portiolli. "Desbancou até o William Bonner", disparou Barnabela. "Eu? O Bonner é bonitão. Deve ser piada", disparou o apresentador, que mandou um beijo para quem votou nele. "Se respondeu meu nome na pesquisa, mande uma DM", comentou Celso, aos risos.

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