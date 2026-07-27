Celso PortiolliReprodução de vídeo / SBT
O CELSO PORTIOLLI RESPONDEU— Luiz Ricardo (@excentricko) July 26, 2026
sobre ter aparecido em primeiro na
pesquisa do Caldeirão com o Mion! #DomingoLegal https://t.co/mSIhzDv94K pic.twitter.com/3JpKazPaBu
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Celso PortiolliReprodução de vídeo / SBT
O CELSO PORTIOLLI RESPONDEU— Luiz Ricardo (@excentricko) July 26, 2026
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