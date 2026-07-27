Padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar participam do ’Jogo das 3 Pistas’ - Reprodução de vídeo / SBT

Padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar participam do ’Jogo das 3 Pistas’Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 27/07/2026 10:56 | Atualizado 27/07/2026 10:56

Rio - Os padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar participaram do "Jogo das 3 Pistas", do "Programa Silvio Santos", comandado por Patricia Abravanel, neste domingo (26), e comoveram a apresentadora com um gesto inesperado. Eles doaram a quantia que ganharam na disputa para uma senhora que estava na plateia.

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Ao receber o valor de R$ 770, referente a sua pontuação no quadro, o padre Fábio de Melo fez um pedido à Patrícia: "Posso fazer uma coisa? Deus me deu muito mais do que eu preciso. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu olhei o rosto de uma senhora que comoveu muito. Eu queria que ela ficasse com o meu prêmio. Pode ser?", quis saber. A apresentadora autorizou.

Em seguida, ele então se direcionou à senhora e a abraçou. "Faça bom proveito. Compre uma coisinha para a senhora". Chrystian, então, também decidiu dar o seu prêmio de R$ 600 à integrante da plateia. "Já que vai levar o dele, leva o meu também, minha filha.... Uma grande bênção na vida da senhora. Tudo de bom. Deus abençoe. E Maria, o nome da minha mãe. Nada é por acaso."

Chrystian ainda agradeceu a iniciativa de Fábio. "Obrigado, Fábio, você que deu o pontapé", salientou. Por fim, Patrícia elogiou o gesto dos dois. "Foi lindo. São mais do que palavras, os gestos já mostraram. Obrigada. Foi lindo demais. Que programa lindo".