Padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar participam do ’Jogo das 3 Pistas’Reprodução de vídeo / SBT
Padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar doam prêmio em programa de TV
Sacerdotes presentearam uma senhora da plateia e comoveram Patricia Abravanel
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