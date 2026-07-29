Natalie Portman mostrou pela primeira vez a barriga da terceira gravidez - Reprodução / Instagram

Natalie Portman mostrou pela primeira vez a barriga da terceira gravidezReprodução / Instagram

Publicado 29/07/2026 12:51 | Atualizado 29/07/2026 13:55

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Natalie Portman, de 45 anos, mostrou pela primeira vez a barriga da terceira gravidez por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (29). Na imagem, a atriz exibe o barrigão já em estágio avançado de gestação.







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Na legenda da publicação, a vencedora do Oscar demonstrou ansiedade pela chegada do bebê. "Contando os dias até conhecermos você", escreveu, acompanhando a mensagem com um emoji de coração



Desde que anunciou a gravidez, em abril, Natalie vinha mantendo a gestação de forma discreta. Em maio, ela publicou um registro em que o volume da barriga podia ser visto sob a roupa. O bebê é fruto do relacionamento da estrela de "Star Wars" com o produtor musical francês Tanguy Destable. Os dois assumiram o romance em 2025.







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Natalie também é mãe de Aleph, de 15 anos, e Amalia, de 9, do antigo casamento com o coreógrafo Benjamin Millepied. Os dois se conheceram durante as gravações de "Cisne Negro" (2010) e anunciaram o divórcio em fevereiro de 2024, após 11 anos de casamento.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa Natalie também é mãe de Aleph, de 15 anos, e Amalia, de 9, do antigo casamento com o coreógrafo Benjamin Millepied. Os dois se conheceram durante as gravações de "Cisne Negro" (2010) e anunciaram o divórcio em fevereiro de 2024, após 11 anos de casamento.