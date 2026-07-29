Larissa Manoela retoma treino de pernas após cirurgia de endometriose - Reprodução Instagram

Larissa Manoela retoma treino de pernas após cirurgia de endometrioseReprodução Instagram

Publicado 29/07/2026 17:27

Rio - Larissa Manoela voltou a treinar os membros inferiores cerca de 50 dias após passar por uma cirurgia para remover focos de endometriose. Nesta quarta-feira (29), a atriz compartilhou uma foto na academia e comemorou a retomada da rotina de exercícios.

Segundo Larissa, o retorno aconteceu apenas depois de cumprir o período de recuperação recomendado pelos médicos.

"Ontem, voltei aos treinos de perna depois de 50 dias da cirurgia. Respeitei 100% o tempo do meu corpo e da recomendação médica", escreveu.

A atriz também tranquilizou os seguidores ao falar sobre a recuperação. "Tudo perfeitamente bem", afirmou.

Larissa revelou no fim de junho que havia sido submetida à cirurgia após negar rumores de uma possível gravidez. Na ocasião, explicou que o inchaço abdominal era consequência do procedimento.

Casada com André Luiz Frambach, a artista contou que decidiu retirar os focos da doença por orientação médica e pensando no futuro, já que deseja ter filhos.