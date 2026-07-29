Felipe Araújo e Lara Prado se casaram no civil Reprodução/Instagram
Felipe Araújo oficializa união no civil com Lara Prado
Sertanejo e influenciadora ficaram noivos em maio de 2025
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