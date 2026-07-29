Felipe Araújo e Lara Prado se casaram no civil - Reprodução/Instagram

Felipe Araújo e Lara Prado se casaram no civil Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 17:20

Rio - Felipe Araújo se casou no civil com Lara Prado nesta quarta-feira (29). A influenciadora compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da cerimônia intimista no cartório e do vestido branco de gola alta escolhido para a ocasião.

fotogaleria

"De hoje para sempre", escreveu na legenda.

Dois meses depois, o cantor e a influenciadora organizaram um evento intimista em restaurante italiano de Goiânia para oficializar o compromisso. O casal ganhou a benção do pastor Weber e, em seguida, os irmãos dos noivos, Isabela e Matheus, fizeram discursos.