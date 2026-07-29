Felipe Araújo e Lara Prado se casaram no civil Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Felipe Araújo se casou no civil com Lara Prado nesta quarta-feira (29). A influenciadora compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da cerimônia intimista no cartório e do vestido branco de gola alta escolhido para a ocasião. 
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Lara Prado mostrou registro de união com Felipe Araújo - Reprodução/Instagram
Lara Prado mostrou o vestido de noiva para a cerimônia - Reprodução/Instagram
Felipe Araújo e Lara Prado se casaram no civil - Reprodução/Instagram
"De hoje para sempre", escreveu na legenda. 
Em maio do ano passado, Felipe Araújo pediu Lara Para em casamento nos bastidores de um show em São Paulo. O momento foi prestigiado por familiares e amigos do casal, entre eles o cantor Jorge, que forma dupla com Mateus.
Dois meses depois, o cantor e a influenciadora organizaram um evento intimista em restaurante italiano de Goiânia para oficializar o compromisso. O casal ganhou a benção do pastor Weber e, em seguida, os irmãos dos noivos, Isabela e Matheus, fizeram discursos. 